Вышел российский шутер VLADiK Brutal в духе Half-Life и Doom

Российский разработчик-одиночка Владислав Мещеряков выпустил шутер VLADiK Brutal, над которым он работал более четырех лет. Об этом сообщает портал DTF.

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Сюжет шутера разворачивается в вымышленной восточно-европейской стране, в которой главный герой, заключенный, намерен свергнуть правителя. VLADiK Brutal предлагает проработанную механику стрельбы, систему повреждений и 12 видов оружия. Разработчик обещает оригинальный сюжет, головоломки, секреты, отличную оптимизацию и минимальное количество багов.

Игра VLADiK Brutal имеет много общего с культовыми сериями Half-Life и Doom. В Steam у российского проекта

«очень положительные» оценки — 90% из 521 отзывов положительные.

Для пользователей из России игра доступна за 460 руб., тогда как в США и Казахстане ее цена составила $12 и 2600 тенге (около 1 тыс. руб. и 620 руб.) соответственно. Кроме того, в течение первой недели на игру будет действовать скидка в размере 10%. В будущем разработчик планирует выпустить VLADiK Brutal в VK Play и Epic Games Store.