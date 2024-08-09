Рассекречен шифр Морзе в Hamster Kombat на 9-10 августа

Секретный шифр Hamster Kombat приносит всего 1 миллион монет, зато не требует от игрока никаких вложений. Актуальное на момент публикации кодовое слово нужно ввести до 10 августа 22:00 по мск. Шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 9-10 августа 2024 года На этот раз разработчики «Хомяка» загадали слово Faucet.

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Вот как оно будет выглядеть, если перевести его в азбуку Морзе:

1. Буква F: • • —

• 2. Буква A: • —

3. Буква U: • • —

4. Буква C: — • — •

5. Буква E: •

6. Буква T: —

Где и как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Чтобы ввести дарующую 1 миллион монет комбинацию, нужно активировать специальный режим, нажав на панель «Ежедневный шифр». Когда круг за хомяком станет красным, можно начинать тапать слово.

Как активировать шифр в Hamster Kombat

Как работает азбука Морзе в Hamster Kombat Ввести шифр несложно. Нужно лишь внимательно соблюдать последовательность из точек и тире. Точка — одно короткое нажатие по хомяку; Тире — долгое (две секунды) удерживание нажатия на хомяка; Между буквами лучше делать небольшие паузы; Если совершили ошибку — набор шифра придется начинать сначала. Также до 10 августа 15:00 по мск в Hamster Kombat можно забрать 5 миллионов монет за комбо-карты.