Control 2 и ремейки двух частей Max Payne перешли на новый этап разработки
На этой неделе финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за первую половину 2024 года. Из документа стало известно, что Control 2 и ремейки двух частей Max Payne перешли на новый этап разработки. Сиквел Control теперь находится на стадии готовности к производству, а ремейки — полноценной разработки.
Отмечается, что Alan Wake 2 отбила почти все затраты на производство и маркетинг. Также коллектив трудится над вторым дополнением для игры под названием The Lake House — действия аддона будут происходить в учреждении рядом с озером Колдрон в Брайт-Фоллс.
Доход компании за первую половину 2024 года составил € 21,1 млн — это на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затраты на разработку во втором квартале оказались выше, чем годом ранее, из-за увеличенных выплат для создания ремейков Max Payne.
О разработке ремейков Max Payne стало известно ещё в апреле 2022 года. Они выйдут на ПК, PS5 и Xbox Series.