На QuakeCon 2024 стали известны свежие подробности о Doom: The Dark Ages

Посетителям QuakeCon 2024 удалось увидеть новые кадры DOOM: The Dark Ages, где игрокам продемонстрировали свежие геймплейные особенности и врагов.

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Пользователи кратко пересказали свои впечатления от увиденного — первым делом фанаты отметили, что в игре сделали больший упор на защитные приёмы, поэтому темп происходящего несколько снизился.

Среди врагов упомянули демона, который передвигается на паукообразных ногах — он смахивает на босса из Dark Souls.

Еще протагонисту теперь придётся выступать против солдат с щитами, причём у них они светятся при отражении атаки. Заодно упоминаются и «рыцари Ада» в броне.

Некоторые демоны стали крупнее, но разбираться с ними так же увлекательно. В игре осталась система кровавых добиваний, но теперь тело противников не подсвечивают — над ними появляется специальный нимб. У тех же рыцарей, к примеру, можно оторвать руки.

В рамках одного из заданий герой берёт под управление огромного меха, причём сам уровень «смахивает на Марс» — в процессе персонаж с помощью пулемёта может не только устранять врагов, но и снести часть здания.

Кроме того, в один момент герой возьмёт под управление дракона, который может стрелять огнём в демонов на земле и в воздухе. Судя по всему, дракон и мех встретятся герою несколько раз.

Персонажу добавили целый ряд новых приёмов ближнего боя — упоминается удар, который вызывает цепную реакцию молнии. А ещё у протагониста есть оружие, где возвращаются патроны, как и присутствует новая булава.

Заодно среди нового оружия упоминают двуствольную плазменную винтовку, одноствольный дробовик и щит-пилу, причём последнюю используют и для перемещения.

Дизайн и художественный стиль некоторых уровней напомнил некоторым фанатам DOOM Eternal. При этом интерфейс переместился ближе к середине экрана.

Релиз Doom: The Dark Ages состоится в 2025 году на PC (Steam), PS5 и Xbox Series. Причём шутер будет доступен и подписчикам Game Pass.