Какие карточки качать в Hamster Kombat

В Hamster Kombat игрокам нужно открывать и прокачивать карточки для увеличения пассивного дохода хомяка. Не все из них способны значительно увеличить прибыль игрока, поэтому мы собрали наиболее полезные варианты в игре.

Для чего нужны карточки и стоит ли тратить на них деньги?

Каждая открытая карточка повышает пассивный доход хомяка. Это означает, что за один и тот же срок игрок сможет добыть больше монет, которые позволят ему ещё больше увеличить прибыль персонажа. Больше не придётся нажимать на экран часами, чтобы заработать пару тысяч монет, поэтому достаточно увеличивать прибыль карточек. Этот параметр отображается в правом верхнем углу экрана.

Все заработанные монеты обязательно нужно вкладывать в прокачку карточек, иначе они будут без дела лежать на личном счёте хомяка и попросту будут бесполезны. Также, по мнению многих экспертов и пользователей, выдача токенов HMSTR будет зависеть от показателя прибыли в час, а не от запаса монет на аккаунте игрока.

Лучшие карты для повышения прибыли в час

В этом разделе отмечены наиболее полезные карточки в Hamster Kombat. Со временем разработчики могут изменить показатели или убрать некоторые из них. Открываем игру, переходим в раздел Mine и находим четыре вкладки – Markets, PR&Team, Legal, Web3 и Specials. Теперь о каждом разделе по порядку (все отмеченные карточки предоставляют наибольший доход в час).

Markets

В этой вкладке стоит обратить внимание на карточки:

Fan tokens;

Staking;

Shit coins;

Derivatives;

Web3 integration;

P2P trading;

Trading bots;

Marding trading x10;

Marding trading x20;

Marding trading x30;

Marding trading x50;

Marding trading x75;

Marding trading x100.

PR&Team

В этой вкладке желательно присмотреться к карточкам:

Anonymous transaction ban;

UX and UI team;

Security team.

Legal

В этом разделе обращаем внимание на различные лицензии:

Licence UAE;

Linence Asia;

Linence Japan;

Linence Europa;

Linence Ethiopia;

Linence South America;

Linence Australia;

Linence North America.

Web3

В этом разделе подойдут все карточки, которые можно постепенно прокачивать для увеличения пассивного дохода. В этой вкладке стоит обратить внимание на карточки:

DEX;

Launchpad.

Specials

В этой вкладке желательно присмотреться к карточкам:

YouTube Gold Button;

Hamster YouTube Channel;

Bitcoin Pizza Day;

Joe Rogan Podcast;

Dubai office;

USDT on TON;

There are two chairs...

Top 10 Global Ranking;

NFT Collection Launch;

Long squeeze.

Топ 20 лучших карточек в Hamster Kombat

Напоследок мы составили топ-20 лучших карточек в Hamster Kombat по параметру «Доход в час». Ниже отмечена каждая из них:

HamsterBank (девятый уровень), Specials — 227,6K монет;

Data Center Tokyo (15-й уровень), PR&Team — 163,4K монет;

Licence Philippines (15-й уровень), Legal — 163,4K монет;

Licence Indonesia (15-й уровень), Legal — 139,4K монет;

HamsterStore Launch (15-й уровень), Specials — 125,6K монет;

Premarket Launch (11-й уровень), Specials — 118,3K монет;

Development Hub Mumbai (15-й уровень), PR&Team — 100,5K монет;

Licence Vietnam (15-й уровень), Legal — 100,5K монет;

Licence Bangladesh (16-й уровень), Legal — 97,6K монет;

TON + Hamster Kombat = Success (11-й уровень), Specials — 78,9K монет;

Launchpad (15-й уровень), Web3 — 75,4K монет;

DEX (15-й уровень), Web3 — 75,4K монет;

CX Hub Istanbul (15-й уровень), Specials — 75,4K монет;

Licence Turkey (15-й уровень), Legal — 75,4K монет;

YouTube 25 Million (18-й уровень), Specials — 71,4K монет;

TGLeaders (17-й уровень), Specials — 70,9K монет;

Licence India (16-й уровень), Legal — 69,7K монет;

Licence Japan (15-й уровень), Legal — 65,3K монет;

Hamster Green Energy (16-й уровень), Specials — 55,8K монет;

There are two chairs… (16-й уровень), Specials — 55,7K монет.

Таблица карточек

В этом разделе указана ссылка на таблицу карточек. Обращаем внимание, что самым важным параметром в ней окажется «Коэффициент покупки». Чем меньше эта цифра, тем полезнее карточка для виртуального хомяка. В этом случае стоит приобрести в первую очередь несколько уровней карточек Anonymous Transaction, UX and UI team и Security team.

Стоит обратить внимание и на разделы «Доход в час» (прибыль хомяка за один час), однако желательно опираться только на представленные коэффициенты покупки. Не забываем пользоваться сортировкой для отображения лучших карточек в таблице. Также рекомендуем изучить советы по прокачке хомяка в Hamster Kombat в нашем отдельном гайде.