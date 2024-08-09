Авторы многопользовательского шутера Splitgate 2 показали динамичный геймплей

Создатели многопользовательского шутера Splitgate 2 представили первый геймплейный ролик новинки, где продемонстрировали динамичные бои.

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Как было известно, в Splitgate 2 пользователи будут сражаться в командах из четырёх человек, где лишь один из игроков может стать чемпионом. При этом одной из главных геймплейных особенностей новинки оказалась портальная пушка, которая позволяет открыть дополнительный тактический простор на аренах.

В свежем видео как раз можно увидеть ряд примеров с использованием порталов, когда бойцы внезапно перемещаются за спины противников и совершают другие хитрые ходы.

На выбор пользователям будет представлено несколько фракций со своими особенностями. Так, «Аэрос» позволяет взять под контроль бойца, который чрезвычайно быстро перемещается по полю боя. Этих персонажей называют «мастерами порталов».

Участники фракции «Меридиан» позволяют лечить союзников и отслеживать врагов за стенами. А игроки из «Сабраска» отвечают за защиту — они более медлительные и не могут так часто использовать порталы, но у них есть ряд полезных умений (вроде «умной стены») и гранат.

Заодно в ролике можно увидеть различный тип вооружений — вроде винтовок и автоматов, а заодно и оценить интерфейс шутера.

Релиз Splitgate 2 намечен на 2025 год для PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation и Xbox — новинка будет бесплатной. Следующая презентация игры пройдёт 14 августа на Twitch.