Геймплейный стрим по S.T.A.L.K.E.R. 2 от разработчиков: когда и где смотреть

Студия GSC Game World рассказала чуть больше о грядущей презентации S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl , запланированной на 12 августа. Получасовой стрим пройдет на официальном канале Xbox.

© Cq.ru

За тридцать минут геймеры смогут увидеть полное прохождение одного из квестов, а также посмотреть на другие кадры из долгожданной игры. Кроме того, разработчики планируют поделится эксклюзивом о создании S.T.A.L.K.E.R. 2. Геймеров ждет увлекательное путешествие в закулисье проекта.

Стрим, посвященный S.T.A.L.K.E.R. 2, стартует 12 августа в 19:00 по Московскому времени.