Star Wars Outlaws не позволит грабить и убивать мирных жителей

Блогер под ником JorRaptor, который смог поиграть в Star Wars Outlaws четыре часа, поделился рядом свежих деталей об игре.

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Большая часть из них наверняка расстроит пользователей — так, игроки не смогут грабить и убивать мирных жителей в галактике. Поэтому устроить хаос в стиле GTA не выйдет.

Кроме того, вариация косметических предметов была маленькой и напомнила автору Star Wars Jedi: Survivor, где тоже не было богатого каталога «прикидов». К тому же блогер отметил, что сражения с противниками могут быстро превратиться в рутину, а мир ощущается «пустоватым».

При этом забрать оружие врага с собой на транспорте не выйдет, героиня всегда выбрасывает чужие пушки на землю. Правда, в бою зверёк Никс может отнимать оружие у противников, чтобы им воспользовалась Кей.

По словам автора, зарабатывать репутацию у разных преступных синдикатов довольно легко, в этом помогают контракты. Но особые награды фракций впечатляют не сильно — судя по всему, речь идёт лишь про специальные косметические предметы гардероба. Да и стандартные задачи брокеров часто выглядят малоинтересно — результат напоминает миссии из Watch Dogs Legion.

В процессе прохождения персонаж столкнётся и с уникальными событиями в мире, но пройти их можно будет лишь один раз. Хотя в галактике есть и повседневные задания (вроде гонок), которые снова появляются со временем.

В плюсы Outlaws автор записал художественную составляющую, возможность проходить миссии разными способами, случайные события и мини-игры.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PS5, Xbox Series и РС, недавно авторы огласили системные требования приключения. А саму игру в превью сравнили с Red Dead Redemption «в космосе».