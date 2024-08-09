Первое скальпирование AMD Ryzen 9000 привело к поломке процессора

Известный оверклокер Тони Ю недавно попытался скальпировать новый процессор AMD Ryzen 9000, что привело к поломке.

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Он опубликовал фотографии неудачного эксперимента, на которых видно, что процессор получил трещины, а крышка (IHS) была повреждена.

Скальпирование процессоров обычно проводят для улучшения охлаждения, удаляя интегрированную теплораспределительную крышку и обеспечивая прямой доступ к кристаллу.

Однако это рискованная процедура, особенно если кристалл припаян к крышке, как в случае с Ryzen 9000. Новинка, основанная на архитектуре Zen 5, использует припой для лучшей теплопроводности, что делает скальпирование менее необходимым.

Даже успешное скальпирование вряд ли принесет значительные улучшения в охлаждении.

Процессоры AMD Ryzen 9000, включая Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, будут доступны уже сегодня, а высококлассные модели Ryzen 9 9950X и 9900X поступят в продажу 15 августа.