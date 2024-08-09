Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2024

Игровая индустрия вот-вот пробудится от летней спячки — сентябрь и осенний бум релизов все ближе. А пока вы просматриваете вишлист, мы подготовили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают CYGNI: новенький shoot-em-up от Konami. Поклонники жанра уже знают, чего можно ожидать — короткой, но динамичной сюжетной кампании, высокой сложности и миллиона различных апгрейдов для корабля. А если вы хотите показать игру товарищу, то сюжет можно пройти и в кооперативном режиме. CYGNI можно бесплатно забрать до 15 августа.

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На бесплатную раздачу также вышла DNF Duel — двухмерный файтинг Arc System Works. Как и положено проектам от признанных мастеров жанра, игра предлагает продуманную боевую систему, отличный ростер персонажей и качественный сетевой код. DNF Duel — не самый плохой способ впервые познакомиться с аниме-файтингами, тем более бесплатно. Игру можно забрать до 15 августа.

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Демоверсия гоночной аркады JDM — или Japanese Drift Master. Одного взгляда на скриншоты достаточно, чтобы понять, для кого это игра: поклонникам аниме Initial D и японских уличных гонок нельзя проходить мимо. Пролог Rise of the Scorpion предлагает небольшой парк реальных автомобилей и заезды по извилистым горным трекам в живописной провинции.

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Продолжая разговор о гонках, в Steam состоялся релиз Speed Freeks: гоночного боевика про безумные заезды орков. Между битвами они только и делают, что собирают из мусора багги, байки и грузовики, после чего обвешивают их оружием и вдавливают педаль в пол. Любителям Warhammer 40,000 стоит обратить внимание, но предупреждаем, что игра недоступна в российском Steam.

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Наконец, Rune Seeker — карточная стратегия, где игроку предстоит покорять процедурно сгенерированные земли при помощи тщательно составленной колоды. Причем для победы важно будет учитывать не только розыгрыш карт, но и ландшафт, а также руны, открывающие героям уникальные способности. По словам авторов, проект пробудет в раннем доступе примерно три месяца.