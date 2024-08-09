Bethesda выпустила сборник с улучшенными Doom и Doom 2 для PC и консолей

Bethesda выпустила сборник с улучшенными играми Doom и Doom 2 для PC и консолей
Bethesda Softworks и id Software выпустили сборник Doom + Doom 2, объединивший самые полные версии улучшенных изданий двух оригинальных игр.
Он доступен на PC (в Steam, Epic Games Store и GOG), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, но не в России. Цена — 10 долларов. Пользователи, в библиотеках которых уже есть Doom или Doom 2, получают сборник бесплатно.
Среди особенностей Doom + Doom 2:
- Движок KEX.
- Обновленный визуал.
- Поддержка современных контроллеров с гироскопическим прицеливанием на PlayStation и Switch. Улучшенное управление с помощью клавиатуры и мыши.
- Повышенная производительность благодаря многопоточному рендерингу с поддержкой разрешения до 4K и 120 FPS.
- Поддержка модификаций.
- Локальный «Смертельный бой» с разделённым экраном и кооператив для четырёх игроков.
- Настройки доступности: современный шрифт, режим высокой контрастности, преобразование текста в речь и многое другое.
- Перевод на восемь новых языков, включая русский.
- Восстановленный оригинальный саундтрек.
- Поддержка быстрого сохранения/загрузки.