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Bethesda выпустила сборник с улучшенными играми Doom и Doom 2 для PC и консолей

Bethesda Softworks и id Software выпустили сборник Doom + Doom 2, объединивший самые полные версии улучшенных изданий двух оригинальных игр.

Bethesda выпустила сборник с улучшенными Doom и Doom 2 для PC и консолей
© Bethesda Softworks

Он доступен на PC (в Steam, Epic Games Store и GOG), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, но не в России. Цена — 10 долларов. Пользователи, в библиотеках которых уже есть Doom или Doom 2, получают сборник бесплатно.

Среди особенностей Doom + Doom 2:

  • Движок KEX.
  • Обновленный визуал.
  • Поддержка современных контроллеров с гироскопическим прицеливанием на PlayStation и Switch. Улучшенное управление с помощью клавиатуры и мыши.
  • Повышенная производительность благодаря многопоточному рендерингу с поддержкой разрешения до 4K и 120 FPS.
  • Поддержка модификаций.
  • Локальный «Смертельный бой» с разделённым экраном и кооператив для четырёх игроков.
  • Настройки доступности: современный шрифт, режим высокой контрастности, преобразование текста в речь и многое другое.
  • Перевод на восемь новых языков, включая русский.
  • Восстановленный оригинальный саундтрек.
  • Поддержка быстрого сохранения/загрузки.