Bethesda выпустила сборник с улучшенными Doom и Doom 2 для PC и консолей

Bethesda Softworks и id Software выпустили сборник Doom + Doom 2, объединивший самые полные версии улучшенных изданий двух оригинальных игр.

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Он доступен на PC (в Steam, Epic Games Store и GOG), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, но не в России. Цена — 10 долларов. Пользователи, в библиотеках которых уже есть Doom или Doom 2, получают сборник бесплатно.

Среди особенностей Doom + Doom 2: