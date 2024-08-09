В Doom Eternal добавляют официальную поддержку модов на PC

Слухи подтвердились: DOOM Eternal получает официальную поддержку модификаций на PC в Steam и в Microsoft Store.

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Игрокам уже доступны PC Mod Preview (в бета-ветке Steam) для просмотра, загрузки и воспроизведения модификаций, а также публичная бета-версию инструмента idStudio, который есть только в Steam и позволяет создавать и публиковать оригинальные моды для пользователей и Steam, и Microsoft Store.

Doom Eternal доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. На сайте Bethesda можно найти библиотеку с модами от сообщества.