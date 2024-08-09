Есть ли перспективы у российской игровой консоли «Эльбрус 2С3 for gamers»

Редакция RuNews24.ru попросила сразу двух экспертов оценить новинку. По словам директора Межконтинентальной киберспортивной лиги Александра Горбаченко, «не так давно реакция на новости о разработке российской консоли воспринимались некоторыми, как нечто невозможное».

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«Сейчас же мы наблюдаем готовый образец в железе, а значит, что разработка идет и результат будет. В перспективе начальные характеристики будут улучшены, а ценник, надеюсь, не будет неподъемным для российской аудитории», — сказал эксперт в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru.

А директор центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов уверен, «что игровой консоли «Эльбрус 2С3» найдется применение в облачном гейминге, чтобы основная нагрузка была в облаке».

«Но игры начала нулевых за 50 тысяч рублей вряд ли будут иметь популярность. Хотя не хотелось бы критиковать нашу зарождающуюся полупроводниковую индустрию. Но зря они полезли в гейминг. Условно, в госсекторе «Эльбрусы» могут пригодиться как безопасная платформа. Но на гражданке это уже не является конкурентным преимуществом», — сказал собеседник издания.

Сообщается, что этот мини-компьютер можно использовать для разных целей: как игровую консоль, медиацентр, устройство для видеоконференций, в банковском обслуживании и др. Игровая консоль будет работать на новом процессоре «Эльбрус» шестого поколения со встроенной графикой. Ожидается, что она появится на рынке в 2028 году. Комплектующие позволяют предположить, что её цена будет начинаться от 50 тысяч рублей.