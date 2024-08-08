Шифр Hamster Kombat на 8 и 9 августа появился в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 8 по 9 августа, получат вознаграждение в размере одного миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Чтобы ввести секретное слово, необходимо выбрать раздел «Ежедневный шифр» в главном меню Hamster Kombat. Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире.

Для ввода слова CRYPTO используется следующая последовательность: C – «– . – .», R – «. – .», Y – «– . – –», P – «. – – .», T – «–», O – «– – –». Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится на новое.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране, разгадывая секретные шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже пользователи смогут конвертировать накопленные баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа игроков распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать крупную сумму в проекте.

Среди криптоигр в Telegram у Hamster Kombat немало конкурентов, таких как Blum, Catizen и другие.