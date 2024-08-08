В Dragon Age: The Veilguard покажут крупнейший город за всю серию

Разработчики Dragon Age: The Veilguard рассказали, что создали для игры крупнейший город франшизы — Минратос, который посетит игрок и его компаньоны.

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Минратос это столица империи Тевинтер, которая ранее не появлялась во франшизе напрямую. Тем не менее, город упоминали в прошлом — и это повлияло на подход авторов к его созданию.

Дело в том, что в Dragon Age: Inquisition есть сцена, когда к героям в Орлее присоединяется компаньон Дориан. Орлей — это ещё один из крупных городов континента Тедас. Но тогда персонаж упоминает, что Орлей смотрится не так масштабно по сравнению с Минратосом.

Подобное сравнение вдохновило авторов на создание того самого эпичного города, о котором ранее знали фанаты вселенной. При этом разработчики понимали, что у них вряд ли получится оправдать самые безумные идеи из воображения игроков, но всё равно поставили перед собой масштабные цели.

В результате Bioware создала город, который постоянно разрастается в разные стороны. В нём кипит жизнь и игроки часто могут увидеть как мрачные, так и роскошные стороны Минратоса. С точки зрения повседневных впечатлений жизнь обычного горожанина здесь более увлекательна, чем у королевы Орлея. По крайней мере, это касается вопросов масштаба увиденного.

При этом город создавали так, чтобы игрок постоянно обращал внимание на его дизайн и оценивал размеры Минратоса.

Ранее разработчики рассказали, что в новой части серии не будет тактической изометрической камеры. Релиз самой Dragon Age: The Veilguard ожидается в период с октября по декабрь этого года для PC, PS5 и Xbox Series.