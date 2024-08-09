Представлена дешевая приставка Anbernic с небольшим экраном и поддержкой GBA

Компания Anbernic представила обновленную версию консоли K101 Plus, которая может запускать игры с картриджей для Nintendo Game Boy. Об этом сообщает портал Notebook Check.

Портативная консоль получила фиолетовый пластиковый корпус с белыми элементами управления, а внешне новинка отдаленно напоминает Game Boy Advance.

Гаджет оснащается 3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 320х480 пикселей с соотношением сторон 2:3, аккумулятором емкостью 800 мАч. Ключевой особенностью обновленной Anbernic K101 Plus стала поддержка оригинальных картриджей Game Boy Advance. Это отличает обновленную версию от оригинальной K101 Plus. Консоль также может запускать загруженные образы игр с карты памяти.

Еще одной особенностью новинки стала возможность играть по локальной сети с другими пользователями K101 Plus или Game Boy Advance.

Консоль поставляется в комплекте с AV-кабелем для подключения к телевизору и зарядкой устаревшего формата Mini USB. Официальная стоимость Anbernic K101 Plus составила $70 (около 6 тыс. руб.).