В России отказались от кибертурниров по League of Legends из-за ЛГБТ

В России отказались от кибертурниров по игре League of Legends (LOL) из-за ЛГБТ-персонажей (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом рассказал президент российской Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит, которого цитирует RTVI.

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Смит объяснил, что российские организаторы турниров не запрещали проводить в стране соревнования по LOL, а виноватым назвал производителя игры — американскую компанию Riot Games.

«Компания проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-направлений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а это уже противоречит российским законам. Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant», — заявил он.

По словам одного из анонимных источников издания, решение было принято «с целью не подвергать наших спортсменов лишнему искушению». Ранее на игру жаловались родители спортсменов Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира-2024 из-за требования подписать добровольный отказ от национального флага. В ФКС России заявили, что такие действия полностью противоречат решению съезда Международной федерации киберспорта (IESF), где большинство федераций проголосовало за полное снятие с Москвы санкций и возвращение национальной символики.