Какой будет игра The Sims 5? Подробности о нововведениях и дата выхода

В течение 14 лет американская компания по производству компьютерных игр Electronic Arts выпускала новые части симулятора жизни The Sims каждые 4-5 лет. Однако The Sims 5 поклонники серии игр ждут уже целых 10. По данным разработчиков, выход продолжения The Sims на текущий момент планируется в 2024 году. Об истории серии игр и о том, чем порадует игроков долгожданная The Sims 5, рассказывает «Лента.ру».

История серии игр The Sims

История The Sims началась не с первой части серии, а с ее предшественника — градостроительного симулятора SimCity — именно его изначально придумал американский разработчик компании Maxis Уилл Райт, после того как в 1991 году потерял свое жилье в результате шторма в Окленде (крупный город в Новой Зеландии).

Это событие заставило IT-специалиста провести переоценку ценностей, в результате чего у него появилась идея создать свою игру, которая позволяет моделировать повседневную реальность, включая процесс строительства дома с нуля. «Когда происходит нечто подобное, вы начинаете задаваться вопрос: где я хочу жить? Какие вещи мне нужно купить? Вы начинаете воспринимать свою жизнь почти как проект, игру», — рассказывал разработчик.

Если в The Sims игрок контролирует жизнь вымышленного персонажа или семьи, то в SimCity внимание больше все-таки сосредоточено на развитии города. В нем необходимо постоянно улучшать качество жизни и решать различные экономические, политические и социальные задачи.

Интересно, что изначально Райту было сложно убедить руководство в успехе своего проекта. Компания сомневалась в перспективах игры и выделила совсем небольшой бюджет на ее разработку

В 1997 году корпорация Electronic Arts (EA) купила студию Maxis и проявила больший интерес к идеям Райта, что и дало ему возможность наконец разработать первую часть серии Sims.

The Sims (2000 год)

Компания Electronic Arts выделила Уиллу Райту столько средств, чтобы ему удалось собрать команду из 50 программистов. В итоге через три года свет увидел первый тайтл в серии The Sims. Изначально планировалось продать 150 тысяч копий, но игра неожиданно стала настоящим хитом, разойдясь в количестве 40 миллионов экземпляров.

Успех The Sims можно сравнить с популярностью тамагочи в конце девяностых: просто теперь вместо питомцев, требующих постоянного внимания, в The Sims игроки ухаживали за виртуальными персонажами (симами).

Столкнувшись с таким интересом игроков, ЕА решила извлечь дополнительную прибыль из первой части и выпустила семь тематических дополнений, которые привносили в игру новые элементы: вечеринки, возможность покидать пределы дома, отпуск на тропическом острове и домашних животных.

Дополнения пользовались таким же успехом, что и оригинальная игра, а потому Electronic Arts и по сей день продолжает использовать эту тактику: каждая новая часть игры сопровождается тематическими дополнениями и каталогами, на продаже которых компания порой зарабатывает даже больше, чем на самой игре.

The Sims 2 (2004 год)

Основная критика первой версии игры была связана с плохой графикой, устаревшей даже для 2000 года. Поэтому во второй части разработчики сосредоточились прежде всего на улучшении визуальной составляющей. В игру также была добавлена возможность устанавливать жизненные цели для персонажей: это могли быть, например, богатство, семья, популярность, любовь и саморазвитие. Цели в свою очередь формировали систему желаний и страхов, которая была внедрена в дополнение к шкале потребностей и оказывала влияние на настроение персонажей.

Исполнение желаний и достижение целей приносили персонажам очки счастья, в то время как невнимательность к потребностям или столкновение со страхами вызывали у них плохое настроение и порой неадекватное поведение.

Кроме того, появились следующие возможности:

умереть от старости,

наследовать внешность от персонажей-родителей,

просматривать генеалогическое древо,

менять цвета мебели,

делиться созданными персонажами с другими игроками.

Успех игры привел к конфликту между EA и ее создателем Уиллом Райтом. Райту было важно, чтобы игры несли образовательную ценность, в то время как компанию больше интересовал финансовый аспект.

В результате студия стала уделять все меньше внимания инновационным идеям Райта, сосредоточившись на выпуске дополнительных материалов. В 2005 году Райту пришлось покинуть проект, третья часть The Sims разрабатывалась уже без его участия.

The Sims 3 (2009 год)

Как ни странно, потеря ключевого разработчика не сильно сказалась на качестве продолжения серии. В The Sims 3 игроков ждало большое количество нововведений, правда, из-за этого же игра стала менее доступна — далеко не каждый компьютер соответствовал ее требованиям.

Одним из самых значительных изменений стало внедрение открытого мира. Город перестал быть просто набором разрозненных зданий, разделенных серыми зонами, и превратился в единое живое пространство, где по улицам передвигаются автомобили и персонажи. Это добавило реалистичности и интереса к игре.

Кроме того, в The Sims 3 появился расширенный редактор создания персонажа: стало гораздо больше вариантов внешности, появилась тонкая настройка черт лица, а также функция создавать любую расцветку одежды. Такая же опция заработала и с мебелью.

The Sims 4 (2014 год)

Ключевые новшества четвертой части серии включали расширенные возможности для редактирования интерьеров и проработанные эмоции у персонажей — вместо просто хорошего или плохого настроения, теперь стало доступно 15 различных эмоциональных состояний.

Тем не менее из игры была убрана основная функция предыдущей части — открытый мир. Ее заменили на несколько небольших локаций с загрузками при переходе между ними. Это решение, вероятно, было принято для снижения системных требований, которые возросли из-за улучшенной графики. Также изменился редактор стилей, в котором теперь не было возможности экспериментировать с цветами мебели.

Несмотря на неплохие продажи, игра не смогла достичь успехов в третьей части. Геймеры и критики быстро обозначили ее как самую слабую часть серии, ее средняя оценка составила 7,5 из 10

Другие тайтлы серии

Помимо основных частей, Electronic Arts также выпускали следующие игры вселенной The Sims, не относящиеся к основным: The Sims Online (многопользовательский вариант игры), MySims (строительство городов), The Sims Medieval (квесты в мире Средневековья), The Sims FreePlay и The Sims Mobile (версии для смартфонов).

В общей сложности франшиза The Sims принесла компании Electronic Arts более 5 миллиардов долларов за все время своего существования.

Чего ждать от The Sims 5

Кодовое название игры в процессе разработки — Project Rene, и это неслучайно. Получила она свое имя в честь понятия «ренессанс», что символизирует обновление и возрождение проекта The Sims.

«Мы создаем новое поколение The Sims и одновременно создаем платформу для творчества. Это переосмысленный опыт, который вы уже знаете и любите. Это будущее проекта, основанное на обаятельных персонажах, мощных инструментах и захватывающих историях», — отмечала вице-президент по франчайзингу The Sims Линдсей Пирсон.

Известно, что The Sims 5 будет доступна бесплатно, однако предполагается, что все дополнения и каталоги придется уже приобретать за деньги. Кроме того, игра будет доступна как на компьютере, так и на смартфоне

Причем будет возможность начать играть на ПК, а продолжить — на мобильном устройстве.

Возможность играть с другими пользователями

В The Sims 5 можно будет играть как в одиночку, так и в многопользовательском режиме. Так, в игре будет возможность встречаться с друзьями. Их также можно будет приглашать для совместного создания домов. Более того, игроки смогут обмениваться построенными объектами, а также их можно будет покупать друг у друга. Однако самостоятельно зайти в чужие постройки не получится — только с согласия пользователей.

Улучшения в режиме строительства

В The Sims 5 игроки смогут забыть о долгих часах, проведенных за планировкой домов. EA внедрила новую технологию, которая позволяет эту задачу взять на себя искусственному интеллекту (ИИ).

Достаточно указать желаемые размеры дома, и нейросеть автоматически создаст планировку, разделив пространство на комнаты. Дальше останется выбрать стиль оформления — будь то современный, традиционный или любой другой — и ИИ подберет соответствующую мебель и декор.

Судя по появившимся в сети материалам, The Sims 5 откажется от сеточной системы дизайна в пользу более свободного размещения объектов.

В игру также будет внедрены законы физики, что позволит объектам взаимодействовать с окружающей средой более реалистично, чем в предыдущих частях серии

Например, можно будет разместить подушки над кроватью или в любом другом месте и наблюдать, как они падают вниз.

Главной новинкой станет возвращение возможности настройки предметов, подобной инструменту CAS (Create A Style) из The Sims 3. Это позволит игрокам детально настраивать и персонализировать практически любой объект в игре, меняя его цвет и текстуру.

Более проработанные симы

Разработчики утверждают, что значительное внимание в новой части будет уделено детализированию мимики и жестов персонажей. В результате симы должны будут выглядеть и действовать гораздо более естественно, чем раньше, а значит, игроки смогут точно интерпретировать их настроение.

Кроме того, в игре должен быть реализован тщательно проработанный распорядок дня для неигровых персонажей. Они будут ходить на работу, заниматься спортом и выполнять домашние обязанности вместо того, чтобы просто бродить по локациям, как это было в предыдущих версиях игры.

Открытый мир

Хотя официального подтверждения этому пока нет, одна из крупнейших утечек информации о The Sims 5 предполагает возможность наличия полностью открытого мира. Пользователи Reddit, которые получили доступ к ранней версии игры, заметили отсутствие иконок загрузки при переходе между различными локациями. Это может указывать на то, что границы между районами будут условными.

Дополнительные доказательства в пользу этой теории предоставляет параметр Level of Detail (LOD) в настройках объектов. LOD управляет уровнем детализации элементов в зависимости от их расстояния, что является распространенной фишкой для игр с открытым миром.

Дата выхода The Sims 5

Пока что официально сроки релиза игры ни для России, ни для других стран не объявлены. Но предполагается, что выйдет игра в 2024 году. Дело в том, что представлена она была осенью 2022 года, тогда Maxis сообщили, что на доработку проекта понадобится около двух лет.

Еще одна причина, которая намекает на выход The Sims 5 именно в 2024 году, заключается в том, что на это же время запланирован релиз одного из главных конкурентов симулятора от ЕА — корейского проекта InZOI, который уже сейчас удивляет и своей уникальной графикой, и расширенными возможностями.

Идеи игрового сообщества

Между тем поклонники The Sims продолжают высказывать свои пожелания к пятой части. Среди самых популярных:

усложнение механики дружбы и взаимоотношений между членами семьи;

больше возможностей для интерактива с детьми, например, возможность носить их с собой, катать в коляске, передавать от одного сима к другому;

более плавное взросление и старение персонажей;

возвращение автомобилей (они были в The Sims 2 и The Sims 3, но исчезли в четвертой части) и возможность ими управлять;

больше генетических тонкостей: новорожденному симу должен передаваться не только цвет волос и глаз родителей, но и другие черты как внешности, так и характера;

улучшение автономии персонажей.

