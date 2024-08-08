Blizzard разбирается с багом Diablo 4, позволяющим зарабатывать миллионы XP

Blizzard сообщила, что разбирается с новым багом в Diablo IV, который ранее позволил игрокам зарабатывать сотни миллионов XP с одного убийства.

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Некоторые предполагали, что баг связан с классом Разбойника, но, судя по реакции разработчиков, проблема заключалась немного в другом.

Авторы приключения отключили уникальную силу одного из видов оружия, которое и позволило пользователям быстро прокачивать уровни — речь идёт про кинжал Umbracrux.

Правда, связь бага с выбором класса всё-таки присутствовала, так как оружие было доступно только тем же самым Разбойникам. Сейчас Blizzard работает над окончательным решением проблемы, после чего кинжалу вернут его уникальные силы.

Разработчики пообещали выпустить заплатку скоро, хотя точных сроков релиза пока не назвали. Почему вообще силы предмета произвели такой эффект в игре — тоже непонятно.

Ранее пользователи рассказывали, что за убийство некоторых врагов в пятом сезоне Diablo 4 они получали от 40 до 400 млн опыта, что позволяло пользователям сразу подниматься на 20-30 уровней. Учитывая, что «лазейку» закрыли, игрокам придётся вернуться к традиционным методам прокачки.

В рамках нового сезона в игру добавили свежий режим «Инфернальные орды», где пользователи противостоят волнам врагов. А ещё появился новый тип подземелий, дополнительные цепочки заданий, больше 50 легендарных предметов и другой контент.

А уже 8 октября для Diablo 4 выйдет дополнение Vessel of Hatred, с которым в ролевую игру добавят класс Наследника духов.