Warner Bros. Discovery хочет развивать игровой бизнес

Руководители Warner Bros. Discovery продолжают обсуждать надежды и планы на своё игровое подразделение.

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Согласно свежему отчёту, доходы компании с сегмента снизились на 41% в годовом исчислении на фоне провалившейся Suicide Squad: Kill The Justice League. Несмотря на это, Дэвид Заслав (CEO) и Джей Би Перретт (глава Warner Bros. Interactive Entertainment) выразили желание продолжать развивать игровой бизнес — особенно в области условно-бесплатных игр.

Руководители подчеркнули, что компания не только хочет продолжать задействовать собственные игровые студии (а их у неё 11), но и подумывает о лицензировании своих IP сторонним командам. Warner Bros. Discovery владеет правами на «Гарри Поттера», «Бэтмена», «Игру престолов», «Лигу Справедливости», Looney Tunes и многие другие интеллектуальные собственности.

«Существует большой интерес со стороны других студий, которые хотели бы использовать эти IP для игр. И изучаем это», — заявил Заслав.

А мы на напомним, что пару дней назад появились слухи о том, что Warner Bros. Discovery обдумывает продажу части своих игровых студий.