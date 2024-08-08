Новая PS5 Pro сможет запускать игры в 60 FPS в режиме трассировки лучей

Предстоящая консоль PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее базовой версии 2020 года. Об этом в подкасте с блогером и инсайдером Moore's Law is Dead рассказал основатель студии Alderon Games Мэтью Касселлс.

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По словам Касселлса, PlayStation 5 Pro будет на 100% мощнее оригинальной консоли, причем 50% прироста обеспечат аппаратные улучшения, а оставшиеся 50% — программные, а именно новый апскейлер PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

PS5 Pro с поддержкой PSSR сможет запускать игры с частотой около 60 кадров в секунду с включенной трассировкой лучей. Проекты, которые базовая версия PS5 не может запускать в режиме 60 к/с, на новой консоли будут работать плавно.

Эксперт отметил, что без апскейлинга не обойтись, так как игровые движки становятся все более требовательными, а графика и физика игр усложняются с каждым годом. Таким образом, графика в новой PlayStation 5 Pro станет лучше, но в основном она будет достигаться с помощью технологии масштабирования на базе искусственного интеллекта.

Дата выхода мощной PlayStation 5 Pro пока не раскрывается. По слухам, консоль могут представить уже в сентябре.