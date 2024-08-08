Назван самый популярный жанр видеоигр в России

Самым популярным жанром среди видеоигр у россиян являются ролевые экшены. А самой востребованной игрой – Cyberpunk 2077. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета сервиса облачного гейминга МТС Fog Play за первую половину 2024 года.

Сервис МТС Fog Play демонстрирует значительный рост популярности облачного гейминга в России. Среднемесячная аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечено увеличение количества сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров, занимая 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) с долей 24%, а тройку лидеров замыкают симуляторы (18%).

На платформе Fog Play сейчас доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. Топ-10 популярных игр по количеству игровых сессий возглавила Cyberpunk 2077, за которой следуют Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy и другие популярные тайтлы.

Среди регионов, где облачный гейминг наиболее популярен, выделяются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Ростовская области.