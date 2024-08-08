Новые Ryzen 9000 разочаровали фанатов

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 разочаровали фанатов.

© Ferra.ru

Свежие независимые тесты показали прирост производительности всего на 5% по сравнению с предшественниками. Несмотря на применение новых технологий, таких как Zen 5 и 4-нм техпроцесс, ожидания пользователей не оправдались.

Процессоры серии Ryzen 9000X, включая Ryzen 7 9700X, оказались на уровне предшествующих моделей, если говорить о производительности.

Даже при активном разгоне и оптимизации чипы не показали заметных улучшений. Уровень энергопотребления и тепловыделения остался примерно на прежнем уровне, что тоже не добавляет плюсов новинке.

© TechPowerUp

Особенно расстроились геймеры, которые ожидали большего прироста FPS в современных играх. При тестировании в разрешении 1080p прирост составил всего 2-5%. В играх, требующих высокую производительность GPU, изменения были почти незаметны.

Основные проблемы, по мнению экспертов, кроются в недостаточной оптимизации архитектуры и высокой цене новинок.

Пользователи ожидают, что AMD сможет исправить эти недостатки в будущих обновлениях или новых моделях процессоров.

Такое незначительное улучшение вызывает вопросы о целесообразности покупки новых Ryzen 9000, особенно при наличии конкурирующих решений от Intel.