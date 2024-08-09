В сеть утекло множество подробностей о новом поколении игровой консоли Xbox

Свежая утечка раскрыла множество подробностей о новом поколении консоли Xbox.

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По слухам, новая консоль от Microsoft выйдет в конце 2026 года, опередив PlayStation 6. Также ходят слухи о разработке портативной версии Xbox.

Однако журналист Jez Corden из Windows Central заявил, что это будут два разных устройства: полноценная домашняя консоль и портативное устройство.

Corden также предположил, что для нового поколения Xbox будет убран платный доступ к многопользовательским играм, чтобы стимулировать пользователей к переходу.

Президент Xbox Сара Бонд утверждает, что следующая консоль предложит самый значительный скачок в производительности благодаря внедрению нейронного процессора для работы с ИИ. Но нечто подобное ожидается уже от PS5 Pro.