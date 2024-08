В сеть слили брошюру российской игровой консоли на базе процессора «Эльбрус-2С3»

Telegram-канал «Бэкдор» опубликовал фото брошюры новой российской игровой консоли на базе процессора «Эльбрус-2C3».

© ferra.ru

Пока у приставки нет названия, но уже известны характеристики, дизайн и предполагаемая дата выхода — 2028 год.

Консоль будет оснащена российским чипом «Эльбрус-2C3», который имеет два мощных ядра с архитектурой шестого поколения. В устройстве также будет графический ускоритель PowerVR GX6650, три видеовыхода и два контроллера памяти DDR DRAM.

© Telegram

© Telegram

Согласно брошюре, консоль сможет запускать такие игры, как DOOM 3, Quake 4, GTA 3, GTA: Vice City, Portal, War Thunder, CS: GO, Serious Sam, Prey и The Elder Scrolls III: Morrowind. Однако современных ААА-хитов в списке нет.

Стоимость отечественной игровой консоли пока не уточняется.