В Турции заблокировали доступ к Roblox

Власти Турции заблокировали доступ к игровой онлайн-платформе Roblox.

На сайте турецкого Совета по технологиям и коммуникациям отмечается, что доступ к платформе закрыт 7 августа по решению суда по уголовным делам города Адана на юге Турции. Причины вердикта не называются.

2 августа в Турции был заблокирован доступ к соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Турецкие власти заявляли, что это решение принято из-за нарушения Instagram требований местного законодательства по использованию соцсетей. По сообщениям местных СМИ, на такой шаг в Анкаре пошли в связи с блокировкой в Instagram соболезнований в связи с убийством 31 июля в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Переговоры властей Турции с представителями Instagram по его разблокировке пока результатов не дали.