Игра Quiet Place: The Road Ahead получила дату релиза

Журналисты издания IGN опубликовали новый геймплейный трейлер хоррора Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам серии фильмов «Тихое место». Из ролика стало известно, что релиз проекта состоится 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Также в видео показали исследование какого-то жуткого тёмного здания и побег от опасных пришельцев.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Saber Interactive.

Главным героем проекта выступит безымянная девушка, которой предстоит не только выжить в суровом мире постапокалипсиса, но и решить разгоревшийся семейный конфликт. Тайтл позиционируется как спин-офф оригинальных фильмов.

В Steam уже появилась страница игры. Хоррор выйдет с текстовым переводом на русский язык.