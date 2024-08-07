В финальных превью Space Marine 2 хвалят за атмосферу и кровавые бои

В сети появились финальные превью Warhammer 40,000: Space Marine II, где СМИ хвалят новинку за передачу атмосферы мрачной вселенной и брутальный геймплей.

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В основном журналисты оценили часть сюжетной кампании — судя по всему, речь идёт об отрезке примерно из середины игры. В рамках этого небольшого отрывка СМИ смогли поучаствовать в роли космодесантников в битвах с огромными жуками-тиранидами всех мастей.

Один из главных выводов журналистов заключается в том, что разработчикам Space Marine 2 удалось правильно передать на экране атмосферу и масштаб мира Warhammer 40,000.

Персонажи руками разрывают тела тиранидов, обсуждают ересь и исследуют коридоры огромных готических соборов. И на фоне постоянно идут кинематографические сражения.

Разбираться с противниками на обычном уровне сложности можно довольно быстро — в этом помогают комбо-приёмы и парирования. Если успеть отразить удар в нужный момент, то персонаж нанесёт собственную убийственную атаку. Подобный подход очень полезен против мощных врагов.

Намного интереснее боевая система раскрывает себя на высоких уровнях сложности, так как главному герою Титу придётся ещё активно уклоняться от ударов супостатов, которые не поддаются блоку. Кроме того, в распоряжении протагониста есть боевой клич, который позволит повысить урон и восстановить здоровье.

Против тиранидов можно использовать несколько видов гранат, огнестрел и цепной меч. При этом после «казни» врагов восстанавливаются щиты.

Space Marine 2 называют игрой «старой школы» — игроков ждёт линейная компания, где есть лишь пара небольших ответвлений в прохождении (там скрываются бонусы).

Главный герой перемещается по разным локациям с напарниками и «выносит» волны тиранидов. Иногда на экране так много тварей, что сражения превращаются в кровавое месиво — вполне в духе вселенной. Подобный подход, правда, оценили не все СМИ, кому-то кампания показалась слабой.

С точки зрения сюжета, кстати, кампания тоже поднимает знакомые фанатам мира темы — Хаос, ересь, защита Империума и тому подобные детали.

Главные недостатки игры связаны с техническими проблемами — журналисты столкнулись с аудио-багами (речь не поспевает за озвучкой) и падением частоты кадров.

В случае одной битвы с боссом происходящие события на экране почти что превратились в слоу-мо постановку. И попытки исправить ситуацию ни к чему не привели. Похожие сложности возникали ещё в моменты, когда на экране было представлено большое количество разных эффектов.

Час геймплея Warhammer 40,000: Space Marine 2 в кооперативном режиме

Гораздо меньше технических проблем заметили в PvE-режиме игры с поддержкой двух игроков. Это же касается и онлайн-миссий под названием «Операции», которые можно проходить за созданного своими руками космодесантника.

Сами миссии сравнили с задачами из Warhammer 40,000: Darktide — нужно выбрать сложность прохождения, а затем выступить по линейным «тропам» через орды врагов. Правда, иногда процесс может превратиться в рутину, когда герой стоит на лестнице и отбивает толпу тиранидов.

Но зато сама система прокачки получилась в SM2 более интересной — на выбор у игроков есть несколько древ с активными и пассивными навыками. Кроме того, боевые стили разных классов действительно отличаются друг от друга. А ещё солидная часть косметических украшений открывается бесплатно по мере прохождения.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября для PS5, Xbox Series и PC.