У Dragon Age: The Veilguard не будет тактической камеры

Творческий директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер рассказал, что в игре не вернётся тактическая изометрическая камера из прошлых частей серии.

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По словам автора, в период работы над Dragon Age: Inquisition разработчики старались избегать ситуаций с битвами внутри каких-то помещений — так как им требовалось много усилий, чтобы тактическая камера работала в этих ситуациях «как надо».

Необходимость присутствия камеры исчезла и потому, что в Veilguard игрок не управляет своими компаньонами. К тому же в самих сражениях сделали больший упор на экшн-составляющую.

По словам геймдиректора Коринн Буше, создатели хотели, чтобы компаньоны сами отвечали за свои действия, а игрок — за свои. Пользователь в роли лидера отряда может повлиять на своих спутников, но у них будет и собственное мнение по поводу разных ситуаций.

Разработчики ожидают, что изменения ещё сильнее помогут увлечь игрока, так как ему придётся внимательно следить за своим персонажем на поле боя. К тому же тактический угол полностью из игры не исчез, поскольку в сражениях осталась кнопка паузы.

Во время активации той же паузы пользователь сможет выбрать одну из пяти способностей, тем самым пробуя разные подходы в потасовках с врагами. Сама система напоминает Mass Effect 2.

Релиз The Veilguard ожидается в период с октября по декабрь 2024 года, а в этом августе авторы раскроют «дорожную карту» новинки. Ролевое приключение создают для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.