В России появится первый памятник, посвященный видеоигре

В Москве будет установлен первый в России памятник, посвященный видеоигре. В рамках проекта «Зал славы видеоигр» будет воздвигнут монумент, посвященный «Тетрису», сообщается на сайте организации «Развитие видеоигровой индустрии» (РВИ).

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Созданная советским программистом Алексеем Пажитновым игра была выбрана для включения в «Зал славы» по результатам народного голосования. В настоящее время участники «Фабрики дизайна 3.0» разрабатывают дизайн памятника.

Конкурс проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России с 2022 года. Очные презентации дизайн-проектов пройдут до 19 августа, после чего будут объявлены результаты. После завершения конкурса и утверждения макета памятника начнется работа по его реализации.

«Вклад, который внес «Тетрис» в видеоигровую индустрию, сложно переоценить. Это самая скачиваемая и самая известная видеоигра-головоломка в мире. Эта игра помогает не только развлекаться, но даже лечить посттравматический синдром. Чтобы увековечить память и выразить признание создателям, было принято решение установить соответствующий объект в Москве», — заявил руководитель РВИ Василий Овчинников.

С момента своего создания в 1984 году, «Тетрис» был портирован практически на все платформы. Кроме того, «Тетрис» был официально признан произведением искусства, и его копия хранится в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.