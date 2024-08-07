Свежее обновление Helldivers 2 раскритиковали из-за проблем с балансом

Недавно Helldivers 2 получила крупнейшее обновление Escalation of Freedom — однако игроки раскритиковали ряд изменений в балансе шутера.

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Главным поводом для возмущения стали перестановки, связанные с уроном от огня, чьё поведение авторы хотели сделать более реалистичным. Теперь же игроки уверены, что разработчики «испортили» огнемёт, который больше не может работать эффективно против бронированных врагов.

Ирония заключается в том, что вместе с обновлением в игру добавили дополнительный уровень сложности, из-за которого те самые бронированные враги теперь вызывают намного больше проблем.

Некоторые пользователи жалуются и на другие недостатки — вроде багов и технических проблем. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Arrowhead Шамс Джорджани — по его словам, студия внимательно отслеживает возникающие сложности и планирует выпустить хотфикс.

По словам руководителя, сейчас в сети раздаются разные мнения относительно обновления. Кому-то не нравятся одни элементы, кому-то — другие. Поэтому команде нужно немного времени, чтобы выбрать самые актуальные недостатки и заняться их исправлением.

Некоторые пользователи в ответ раскритиковали заявление самого автора, отметив, что разработчики продолжают менять показатели оружия и других элементов игры без конкретных причин — а потом обижаются на отзывы фанатов, которых раздражают подобные изменения.

При этом некоторые игроки начали выражать своё недовольство с помощью негативных рецензий в Steam, которые активно стали появляться на странице игры после релиза обновления.

Джорджани постарался «успокоить» разбушевавшееся общество, ещё раз отметив, что авторы часто слышат совершенно разную критику — к примеру, некоторым игра кажется чересчур лёгкой. Поэтому сейчас разработчики стараются найти баланс, чтобы результат оценила большая часть сообщества Helldivers 2.