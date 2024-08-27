Проблемы с процессорами Intel: что нужно знать о скандале с Raptor Lake

Множество ПК-геймеров беспокоятся о проблемах со стабильностью в процессорах Intel 13 и 14 поколений. Если точнее, речь о флагманах — Core i9 13900K и 14900K. За прошедшие несколько месяцев жалоб на ошибки стало больше, и некоторые источники даже говорят о полном отказе чипов. Портал PC Gamer рассказал, в чем дело.

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Что происходит с новыми CPU Intel

Примерно с середины 2023 года в Интернете все чаще начали появляться негативные отзывы о флагманских процессорах Intel 13 и 14 поколения. Разработчики и обычные геймеры жаловались, что CPU вылетают в играх на Unreal Engine — преимущественно Core i9 13900K и 14900K. К июлю 2024 стало очевидно, что процессоры серии Raptor Lake страдают от проблем со стабильностью. CPU в серверах и потребительских машинах часто вылетали, а иногда и в принципе перманентно выходили из строя.

Ошибки часто возникают при сжатии, декомпрессии и компиляции шейдеров в играх. Хотя коды ошибок зачастую ссылаются на проблемы с видеопамятью, на самом деле виноват CPU — не GPU. Помимо этого, нестабильность процессоров проявляется в сниженной производительности, фризах и непредсказуемом поведении чипов под высокой нагрузкой.

За прошедшие месяцы появились несколько потенциальных решений, однако они лишь временные — разработчики и Nvidia рекомендуют андерклокинг и андервольт CPU. А в апреле Intel порекомендовала производителям материнских плат внедрить BIOS, поддерживающий специфические параметры.

Заплатка на скорую руку в виде файлов BIOS не спасла положение, и в итоге Intel признала, что корень проблемы, на самом деле, в микрокоде CPU. Якобы программная ошибка приводит к «повышенному операционному напряжению». В середине августа производитель планирует выпустить патч для микрокода и заявила о том, что не собирается отзывать пострадавшие чипы.

Откуда Интернет узнал о проблеме

В августе 2023 года Remnant 2 получила очередное обновление, но в описании патча был любопытный момент. Gearbox заявила, что обнаружила проблему с некоторыми CPU Intel 13 поколения при декомпрессии шейдеров. Издатель также предупредил, что те, кто столкнулись с этой ошибкой, наверняка увидят нечто похожее и в других играх на DX 12.

К концу года схожее заявление сделали разработчики Vermintide 2 из студии Fatshark. Но на этом новости не закончились — напротив, их становилось все больше. Пару месяцев спустя, в феврале 2024, RAD (подразделение Epic Games) обвинило Intel в ошибках игр на Unreal Engine. Если точнее, компания обозначила, что аномалии происходят на чипах 13900K и 14900К — на CPU младших моделей они менее вероятны.

Позже Intel подключилась к расследованию этих заявлений. Производители материнских плат начали внедрять «рекомендуемые» профили настроек Intel в файлы BIOS… Но компания заявила, что Asus и другие изготовители плат, на самом деле, допустили ошибку и внедрили их «неправильно». В июне Intel нашла и исправила баг в микрокоде CPU, но не тот, что был причиной проблем — он якобы мог «потенциально повлиять» на стабильность чипов.

Однако по-настоящему громкую публичную огласку скандал получил из-за студии Alderon Games. Разработчики песочницы-выживалки Path of Titans заявили о полном переходе серверов игры на AMD и обвинили Intel в продаже дефективного железа. По словам студии, процент отказа затронутых ошибкой процессоров составляет 100% — рано или поздно все они выйдут из строя.

Что делать тем, кто чьи CPU пострадали

Intel рекомендует обращаться в официальную техподдержку: компания не планирует отзывать уже выпущенные чипы, но продлила гарантию от производителя на два года. Она распространяется на все модели от Core i5 13600KF до Core i9 14900KS. Если вы не купили один из этих процессоров, но раздумывали над покупкой, лучше повременить. Пока чипы 13 и 14 поколений нельзя рекомендовать к приобретению.