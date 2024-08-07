Раскрыта официальная стоимость и дата начала продаж новых AMD Ryzen 9000

Компания AMD раскрыла официальную стоимость новых процессоров Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5, которые поступят в продажу в августе. Информация об этом была опубликована на официальной странице AMD Ryzen в соцсети X (ранее Twitter).

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Шестиядерный Ryzen 5 9600X и восьмиядерный Ryzen 7 9700X будут продаваться за $279 и $359 (около 23,7 и 30,5 тыс. руб.) соответственно. Стоимость этих моделей соответствует появившейся ранее информации, которую нашли на сайтах ретейлеров. Процессоры Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X поступят в продажу уже 8 августа.

12-ядерный Ryzen 9 9900X и флагманский Ryzen 9 9950X с 16 ядрами оценили в $499 и $649 (около 42,5 и 55,2 тыс. руб.) соответственно, что на $50 дороже, чем предполагали продавцы. Более производительные модели процессоров начнут продавать 15 августа.

Несмотря более высокую стоимость, новые AMD Ryzen 9000 все равно оказались от $20 до $40 дешевле аналогичных моделей поколения Ryzen 7000. Новые процессоры совместимы с существующими материнскими платами с Socket AM5, а новые платы с чипсетом AMD X870 пока в продажу не поступили.