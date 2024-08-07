В сеть слили информацию о российской консоли с процессором «Эльбрус»

В сети появились презентационные листы с информацией о прототипе российской игровой консоли на базе микропроцессора «Эльбрус-2С3». Изображения были опубликованы в Telegram-канале «Грустный Киберпанк».

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Судя по изображениям, консоль будет представлять собой мини-ПК, в основе которого лежит микропроцессор «Эльбрус-2С3» российской компании «МЦСТ». Часть информации с презентационных листов скрыта. Тем не менее, в документах говорится, что для платформы «Эльбрус» портированы уже такие игры, как Doom 3, GTA 3, GTA Vice City, GTA LCS, Quake 3, Serious Sam, CS:GO, TES 3: Morrowind, S.T.A.L.K.E.R., War Thunder и другие. Судя по всему, в основном это игры десятилетней давности.

В документе также отмечается, что оригинальный российский микропроцессор «Эльбрус-2С3» состоит из двух высокопроизводительных ядер архитектуры «Эльбрус» 6-го поколения. Он позволяет x86-приложения для Linux и Windows, в том числе игры.

Мини-ПК предлагается использовать в качестве игровой консоли, медиацентра, устройства для видеоконференций, в терминалах банковского обслуживания и других целей.

«Вот эти фотки нам скинули наши товарищи с рынка электроники. Материалы показывали на одном из совещаний в профильном ведомстве», — подписал публикацию автор канала.

Релиз консоли на базе микропроцессора «Эльбрус-2С3» запланирован в 2028 году. Стоимость устройства пока не раскрывается.