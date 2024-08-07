Blizzard запустила «Сезон инфернальных орд» в Diablo 4

В Diablo IV проходит пятый сезон под названием «Сезон инфернальных орд». К нему Blizzard выпустила свежий геймплейный трейлер с демонстрацией нового режима.

© Blizzard

Напомним, что главными новинками сезона стали:

режим «Инфернальные орды» с волнами врагов — доступен в сезонном и вечном игровом мире для прохождения как с друзьями, так и в одиночку;

новые цепочки заданий «Агнцы и волки» и «Глаза врага»;_ _

новый тип подземелий Адские проломы, в которых можно пройти одно из случайных событий режима «Инфернальные орды»;

больше 50 новых уникальных и легендарных предметов;

переработка существующих уникальных предметов;

изменения «Адского натиска», затрагивающие способ получения губительных сердец, уровень угрозы, тайные поручения и не только;

изменения в получении награды и добычи и ещё многое другое (полный патчноут свежего обновления на русском языке).

А в октябре этого года, 8 числа, для Diablo 4 выйдут дополнение Vessel of Hatred и новый класс Наследник духов.