Sony отгрузила больше 61 млн консолей PlayStation 5 по всему миру

По официальным данным Sony, отгрузки PlayStation 5 во всём мире достигло 61,7 млн единиц.

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За период с 1 апреля по 30 июня 2024 года было отгружено 2,4 млн консолей. Это на 3,3 млн меньше по сравнению с аналогичным кварталом в прошлом году.

В целом компания отмечает положительные результаты для своего игрового подразделения. Общие продажи в сегменте за прошедший квартал выросли на 12% в годовом исчислении, а операционная прибыль выросла на 32% — с 335 млн долларов до 443 млн долларов.

Конкретные продажи игр при этом оказались ниже по сравнению с аналогичным кварталом в 2023 году — 53,6 млн единиц против 56,5 млн единиц. Цифровые загрузки составили 80%.

Как результат, Sony скорректировала на 3% прогноз продаж и операционного дохода в игровом подразделении в рамках текущего финансового года — с апреля 2024 года по март 2025 года.

Портал VGC, ссылаясь комментарий токийского консультанта в индустрии доктора Серкана Тото, отмечает «довольно тихий 2024 год для Sony — с точки зрения продаж программного обеспечения», но при этом «довольно солидные цифры».