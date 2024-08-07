Составлен топ-5 «карманных» консолей на лето 2024 года
Для тех, кто любит играть в дороге, отличным решением могут стать портативные игровые консоли.
Несмотря на популярность Xbox Series X/ S и PlayStation 5, они довольно тяжелые и неудобные для переноски.
К счастью, на рынке теперь доступно множество отличных портативных альтернатив, от ретро-игровых систем до полноценных игровых ПК.
И именно на основе таких моделей наши коллеги из TechRadar составили свой топ-5. Они разделили его на категории — отдельные под каждое устройство:
- Nintendo Switch OLED — лучшая портативная консоль, отличается улучшенным OLED-дисплеем, лучшими динамиками и увеличенной памятью.
- Nintendo Switch Lite — лучший бюджетный вариант, компактнее и дешевле, идеально подходит для детей и тех, кто хочет сэкономить.
- Valve Steam Deck — лучшая портативная консоль для ПК-геймеров, совместима с библиотекой Steam, идеальна для игр на ходу.
- Super Pocket — лучший вариант для ретро-геймеров, компактная консоль с дизайном в стиле GameBoy и большой библиотекой встроенных игр.
- PlayStation Portal — лучшая консоль для удаленной игры, позволяет стримить игры с PlayStation 5, имеет эргономичный дизайн.