Начинается топ-турнир IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн

Уже завтра, 7 августа, начинается международный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Турнир будет состоять из трёх этапов. Первый — это плей-ин, в рамках которого 16 команд сразятся в double-elimination сетке за восемь слотов в групповой стадии.

Вторая стадия представляет из себя групповой этап, где встретятся лучшие составы из плей-ин и ростеры, получившие прямые приглашения. Участники будут разбиты на две группы, из которых в плей-офф пройдут по три команды.

Завершится чемпионат плей-офф с single-elimination сеткой и гранд-финалом «до трёх побед». Чемпион IEM Cologne 2024 получит прямые приглашения на такие топ-турниры, как BLAST Premier World Final и IEM Katowice 2025.

Участники IEM Cologne 2024 по CS2:

HEROIC (Европа) — плей-ин;

Eternal Fire (Турция) — плей-ин;

Team Falcons (Дания) — плей-ин;

Complexity Gaming (США) — плей-ин;

9z Team (Южная Америка) — плей-ин;

The MongolZ (Монголия) — плей-ин;

FlyQuest (Австралия) — плей-ин;

Team Liquid (Северная Америка) — плей-ин;

FURIA Esports (Бразилия) — плей-ин;

Imperial Esports (Бразилия) — плей-ин;

BIG (Германия) — плей-ин;

paiN Gaming (Бразилия) — плей-ин;

MIBR (Бразилия) — плей-ин;

SAW (Португалия) — плей-ин;

3DMAX (Франция) — плей-ин;

ALTERNATE aTTaX — плей-ин;

Team Spirit (Россия) — групповая стадия;

FaZe Clan (Европа) — групповая стадия;

MOUZ (Европа) — групповая стадия;

G2 Esports (Европа) — групповая стадия;

Team Vitality (Европа) — групповая стадия;

Natus Vincere (Украина) — групповая стадия;

Astralis (Дания) — групповая стадия;

Virtus.pro (Россия) — групповая стадия.

Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.