Создатель Balatro упомянул игру в своем завещании

Карточный рогалик Balatro стал одной из сенсаций 2024 года благодаря изобретательному сочетанию карточной игры с механиками рогалика. Игра продалась миллионным тиражом всего за месяц после релиза и получила 87% положительных отзывов в Steam.

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Впрочем, с первых дней решение использовать покерный сеттинг сказывается на её восприятии и причиняет проблемы творцу, известному как LocalThunk. В какой-то момент оказалось, что она пропала из магазинов из-за внезапной смены возрастного рейтинга — её причислили к азартным играм.

LocalThunk прокомментировал очередную реплику этого рода, признавшись, что сам опасался, что Balatro в будущем может стать азартной игрой. Но теперь с опасениями покончено: создатель игры вписал в своё завещание пункт о том, что Balatro никогда не будет связана с казино.

Со стороны это может показаться бессмысленным, но я настолько ненавижу мысль о том, что Balatro станет настоящей азартной игрой, что когда я недавно составлял свое завещание, то оговорил, что IP Balatro никогда не будет продана или лицензирована какой-либо игорной компании или казино.

Как оказалось, подобные опасения посещают не только творца Balatro. Привести точную формулировку запрета его попросили коллеги из Purple Moss Collectors: студия на днях, 8 августа, выпускает в Steam карточный рогалик Dungeons & Degenerate Gamblers, выстроенный вокруг стратегий блек-джека.