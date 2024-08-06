Helldivers 2 получила обновление с дополнительным уровнем сложности и миссиями

Для Helldivers 2 вышло самое масштабное обновление с релиза шутера — «Эскалация свободы» (Escalation of Freedom), с которым в игру добавили ещё один уровень сложности и всевозможный контент.

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В данном случае речь идёт про десятый уровень сложности «Мега-ад» (Super Helldive), которая принесёт настоящие испытания даже самым опытным игрокам — но и награда тоже будет соответствующей.

Кроме того, в игру добавили новые цели заданий — в первом случае игрокам нужно штурмовать заводы по переработке людей. В рамках второй миссии нужно будет добыть образец живой личинки терминидов.

Ещё в игру добавили более крупные вражеские аванпосты (терминидов и автоматонов), новых жуков и ботов — к примеру, игроки встретят врага Пронзателя из оригинальной HELLDIVERS. Но будут и другие опасные противники — ракетный танк, усиленный шатун-разведчик и споровой громила.

Ещё пользователи смогут посетить новую болотистую планету и оценить дополнительные погодные условия в виде Кислотной бури. Последняя снижает броню как у врагов, так и у игроков.

Кроме того, обновление внесло целый ряд изменений в баланс шутера, которые затрагивают вооружение и сам геймплей. Заодно авторы исправили всевозможные вылеты, глюки и баги.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице самого обновления под номером 01.001.002.