Создатели Escape from Tarkov представили нового босса Партизана
Battlestate Games представила нового босса в Escape from Tarkov — Партизана. Похоже, что он будет охотиться на игроков с низкой кармой ЧВК и устраивать засады с минами-ловушками на контейнерах и трупах.
В его арсенале упоминаются:
- автомат Калашникова АК-74Н 5,45×39;
- подствольный гранатомет ГП-25 «Костёр» калибра 40 мм;
- коллиматорный прицел Axion Kobra ЭКП-1С-03.
Напомним, что уже в этом месяце в Escape from Tarkov должен состояться очередной вайп — вместе с выходом патча 0.15. Недавно для игры представили PvE-режим без обнуления прогресса, который можно купить за 700 руб.