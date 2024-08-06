Создатели Escape from Tarkov представили нового босса

Battlestate Games представила нового босса в Escape from Tarkov — Партизана. Похоже, что он будет охотиться на игроков с низкой кармой ЧВК и устраивать засады с минами-ловушками на контейнерах и трупах.

© Battlestate Games

В его арсенале упоминаются:

автомат Калашникова АК-74Н 5,45×39;

подствольный гранатомет ГП-25 «Костёр» калибра 40 мм;

коллиматорный прицел Axion Kobra ЭКП-1С-03.

Напомним, что уже в этом месяце в Escape from Tarkov должен состояться очередной вайп — вместе с выходом патча 0.15. Недавно для игры представили PvE-режим без обнуления прогресса, который можно купить за 700 руб.