Опубликованы комбо-карты в Hamster Kombat на 6–7 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая с момента выхода успела привлечь миллионов пользователей по всему миру, добавляют ежедневные комбо-карты. Сегодня в «хомяк» добавили набор из трёх карточек, дающих большой бонус.

Новые комбо-карты в хомяке на 6–7 августа

BisDev Team — в разделе PR;

— в разделе PR; Hamster YouTube channel — в разделе Specials;

— в разделе Specials; Sleeping hamster — в разделе Sleeping.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая комбинация должна появиться на следующий день, 7 августа примерно в 15:00 по мск.