Авторы Cult of the Lamb представили сюжетное расширение

Студия Massive Monster анонсировала новое платное расширение к симулятору Cult of the Lamb. Оно получило название Pilgrim Pack и призвано представить нам мрачный мир культа с неожиданной стороны.

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Покупателей Pilgrim Pack ждёт «совершенно новое интерактивное приключение», встречи со старыми и новыми персонажами и некими тайнами. Помимо сюжетной истории Пилигрима в набор включены:

два уникальных задания для Последователей;

пять новых форм Последователей;

два новых наряда для Последователей;

пять новых украшений.

Pilgrim Pack появится одновременно с бесплатным обновлением Unholy Alliance, которое добавит в игру мультиплеер и прочие новшества. Оно выйдет 12 августа на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.