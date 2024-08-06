Для Star Wars Outlaws выйдет минимум два сюжетных дополнения

Студия Ubisoft поделилась подробностями о содержании сезонного пропуска к своей будущей игре Star Wars Outlaws.

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Пользователи, которые купят золотое или Ultimate-издание, получат ранний доступ к игре (за три дня до официального релиза) и Season Pass с эксклюзивными косметическими предметами. Эксклюзивная миссия «Гамбит Джаббы» будет доступна сразу после релиза игры.

Кроме того, за сезонный пропуск геймеры бесплатно получат два сюжетных DLC. Авторы отмечают, что в будущих дополнениях можно будет исследовать мир «Звёздных войн», открывая новые локации, истории и задания. Когда выйдут DLC, пока не сообщается.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, а также на консолях PS5 и Xbox Series.