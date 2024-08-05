Создатели Xenoblade Chronicles работают над новой ролевой игрой
Японская студия Monolith Soft сообщила, что начала набор сотрудников для создания новой ролевой игры. Возглавляет проект глава студии Тэцуя Такахаси, который принимал участие в разработке игр серии Final Fantasy и был директором серий Xenogears, Xenosaga и Xenoblade.
Вакансии открыты студией впервые за долгое время, и сам Такахаси объясняет это возросшей сложностью проекта. Перед разработчиками стоит больше задач, чем раньше, и для их решения требуется много новых талантливых сотрудников. Однако никакие подробности пока что не сообщаются.
Monolith Soft сейчас ищет самых разных дизайнеров, в том числе художников персонажей, уровней и эффектов, аниматоров, инженеров и руководителей. Такахаси призывает всех специалистов «не стесняться постучать в дверь».
Последним проектом, выпущенным Monolith Soft, стала Xenoblade Chronicles 3 — игра вышла в 2022 году только на Nintendo Switch.