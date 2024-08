В ролике The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom рассказали про регионы Хайрула

Nintendo выпустила новый трейлер The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — он посвящён различным регионам Хайрула, которые посетит в своём путешествии принцесса Зельда.

© Скриншот

К примеру, героиня сможет изучить замок и расположившийся рядом городок. Кроме того, её ждёт суровая пустыня Герудо с песчаными штормами. Но зато там же можно найти оазис и интересные руины.

Ещё в игре представлен регион с водопадами (Jabul Waters), где в своей деревне обитают яркие персонажи, смахивающие на рыб.

Среди других локаций ещё упомянули опасный вулкан и джунгли, где скрываются существа-сладкоежки. Кстати, в процессе путешествия героине нужно будет общаться с различными NPC, чтобы выполнять их квесты.

Заодно создатели поведали и о других механиках новинки — к примеру, принцесса может путешествовать по миру на своём скакуне. С помощью лошади можно сбивать слабых врагов и перескакивать через барьеры.

Найденные фрукты и другие вкусности можно использовать для создания напитков-смузи с разными эффектами. А ещё для прохождения уровней героиня должна будет вызывать «эхо» — это могут быть различные предметы или существа.

Позже Зельда ещё научится летать и перемещать большие объекты с помощью специального умения.

Релиз The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom намечен на 26 сентября для Nintendo Switch. У самой компании, кстати, недавно возникли проблемы из-за падения акций на бирже Токио.