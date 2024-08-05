Honkai: Star Rail и «Самокат» выпустили тематические десерты с героями игры

Honkai: Star Rail сделала коллаборацию с сервисом доставки «Самокат». В ее рамках в продажу на ограниченное время поступили тематические десерты с персонажами, которые уже можно заказать.

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Каталог «Самоката» пополнился следующими позициями: макароны, тарталетки с малиной и манго, тайяки с вареной сгущенкой и печенье дальгона. Они будут доступны в нескольких крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань.

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Коллаборация также получила отдельный сайт , где можно выполнять ежедневные миссии, открывать сундуки и получать награды. Можно выиграть промокоды для «Самоката» и Honkai: Star Rail, эксклюзивный мерч, карточки персонажей, мягкие ободки Пом-Пом и даже iPhone.

Ивент продлится с 5 августа по 8 сентября.