В новых роликах Monster Hunter Wilds рассказали про оружие и механики игры

Создатели Monster Hunter Wilds представили три свежих ролика своего приключения с монстрами, где фанатам рассказали про оружие и механики новинки.

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В частности, разработчики поведали про Великий Меч (Great Sword). Оружие, как очевидно из названия, представляет собой меч огромных размеров — на размах этим клинком уходит много сил, но и урон он наносит весьма мощный.

Разработчики советуют использовать этот меч так, чтобы у игроков была возможность уклоняться от атаки врагов после каждого своего удара. Но при желании с помощью меча можно блокировать и удары супостата.

Кроме того, авторы поведали про режим «Концентрации» (Focus Mode) — при его активации игрок может прицельно наносить атаки врагам или защищаться. Движение оружия будет происходить в том направлении, куда указывает игровая камера.

Ещё с помощью этого режима игра подсвечивает места особо сильных ранений монстров — если атаковать их, то победа наступит быстрее. И ещё в таком формате можно увидеть слабые места всевозможных тварей.

Заодно в этом режиме герой способен наносить специальные атаки, которые наносят большое количество урона.

Третий ролик посвятили базовым механикам игры, включая движение по миру. Герой может изучать его на «своих двоих» или с помощью ездового животного — в последнем случае процесс происходит быстрее, к тому же в седле можно лечиться, точить оружие и собирать нужные материалы.

Ещё авторы показали местный вариант «ручной пушки» (The Slinger), с чьей помощью в монстров можно стрелять различными видами патронов, которые есть в мире (вроде кристаллов). Кроме того, устройство позволяет подтягивать предметы к себе.

Релиз Monster Hunter Wilds намечен на 2025 год для PC, PS5 и Xbox Series, дополнительные детали про игру раскроют на выставке gamescom 2024.