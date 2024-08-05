5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Slot Waste

Сюрреалистический хоррор о загадочной линии производства на неизвестной фабрике. Slot Waste предлагает игроку примерить на себя роль «духа фабрики» и помочь каждому компоненту завода в 10 странных мини-играх. Проект нельзя назвать прямо страшным, но он гарантированно вызовет чувство дискомфорта благодаря жутковатым дизайнам существ.

Motordoom

Тяжело испытывать энтузиазм от выхода очередного клона Vampire Survivors, но жанр предлагает достаточно интересных идей для творческого вдохновения. Motordoom — одна из самых необычных вариаций привычного формата, потому что это трехмерный «спортивный» шутер. Представьте Rollerdrome, но замените яркую стилизацию под комиксы на грязные текстуры эпохи PS2 и добавьте постоянно растущие орды нежити. Как в Vampire Survivors, по уровням разбросаны драгоценные камушки, дающие опыт, но прокачиваться также можно за счет трюков и цепочек убийств.

Smack Studio

После периода раннего доступа в Steam вышла Smack Studio: файтинг с огромной библиотекой пользовательского контента. По сути, это Smash Bros Maker, оснащенный солидным набором инструментов: игра автоматически превращает двухмерный пиксель-арт в трехмерную анимацию. Помимо этого, игрок может редактировать анимацию покадрово и создать оригинальный спецэффекты. По части геймплея Smack Studio порадует поклонников жанра хорошим сетевым кодом и локальным мультиплеером.

Malware

Malware — необычный симулятор установки программ, где инсталлятор всеми силами пытается обмануть пользователя и поставить на его ПК вредоносный софт. А это значит, что игроку придется быть внимательным и тщательно проверять, на какие кнопки он нажимает и какие окошки прокликивает. Постепенно вашей помощи начнут просить и другие неопытные ПК-пользователи — только вы можете помочь им избавиться от спама.