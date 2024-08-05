Авторы Phantom Blade Zero попали в скандал из-за фразы о бесполезности Xbox

Создатели мрачного экшена Phantom Blade Zero невольно угодили в скандал из-за фразы одного из разработчиков команды про Xbox.

© Скриншот

История началась с интервью безымянного автора студии S-game на выставке ChinaJoy 2024. У него поинтересовались относительно платформ для релиза Phantom Blade и Black Myth: WuKong, в списке которых не упоминают Xbox. И автор якобы заявил, что эта «платформа никому не нужна». В том же интервью он повторил мысль, что у студии нет каких-то соглашений с Sony — подобное разработчики упоминали и после Summer Game Fest.

Позже стало известно, что перевод оригинального интервью несколько исказили — на самом деле автор заявил, что Xbox не пользуется большой популярностью в Азии, а Microsoft создала чрезвычайно «перегруженную экосистему» со своими консолями Xbox Series. И для неё якобы сложно разрабатывать игры — видимо, подразумевается необходимость учитывать слабые мощности Xbox Series S.

Тем не менее, многие пользователи сети возмутились подобному отношению к платформе, поэтому студия поспешила выпустить официальный ответ.

По их словам, заявления этого разработчика не отражают ценности студии, а Phantom Blade Zero хотят выпустить на максимально доступном числе платформ. Для этого авторы усердно заняты разработкой и издательской деятельностью, которая касается новинки.

Заодно создатели пообещали, что скоро поделятся свежими новостями о разработке — и напомнили, что на выставке gamescome 2024 будет представлено демо Phantom Blade.

У самой игры пока нет точной даты релиза, её создают для PC и PS5. Недавно карту ролевого приключения сравнили с творениями студии FromSoftware.